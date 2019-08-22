Son Dakika Haberleri: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

34 dakika önce

Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildiMARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Savur ilçesi Taşlık ve Yazır mahalleleri kırsal alanlarında gerçekleştirilen Kılıç 150 hava destekli faaliyet kapsamında, 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet 40 MM TBA-6R1 bombaatar, 1 adet tabanca, 4 adet el bombası, 8 adet dolu Kaleşnikof şarjörü, 2 adet el telsizi, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet laptop, muhtelif miktarda el yapımı patlayıcı düzeneği, pil bloğu, fünye ve güç kaynakları, muhtelif miktarda yaşam malzemesi, doküman ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Mardin, Savur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonu Yüzleri maskeli terör yandaşları içinde yolcu bulunan minibüsü böyle yaktı HDP'li meclis üyesi "Etnik köken siyaseti yapıyorsunuz" diyerek partisinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 19:03:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]