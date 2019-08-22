Son Dakika Haberleri: Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi
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Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi

35 dakika önce

Mardin'in Savur ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri bulundu.

Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirilmesi, System.String[]

Mardin'in Savur ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Taşlık ve Yazır mahallelerindeki kırsal alanlarında düzenlenen hava destekli "Kılıç 150" operasyonunda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, operasyonda yapılan aramalarda 6 uzun namlulu silah, bomba atar, tabanca, 4 el bombası, 8 dolu uzun namlulu silah şarjörü, iki el telsizi, gece görüş dürbünü, dizüstü bilgisayar, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, pil bloku, fünye ve güç kaynakları ile çok sayıda yaşam malzemesi, doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamındaki faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Mardin, Savur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:28 Kaynak: AA
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