Mardin'de, Türkiye İmam Hatipliler Vakfınca (TİMAV) düzenlenen "5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" başladı.



Atatürk Kültür Merkezi'nde, Mardin Artuklu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile İlim ve Hikmet Araştırma Merkezi desteğiyle gerçekleştirilen "Toplum-Birey İkileminde Ortak Değerler ve Farklılıklar" temalı sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamı ve akademisyen 100'e yakın bildiri sunacak.

Sempozyumun açılışında konuşan TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, vakıf olarak birçok program düzenleyerek, vatan ve millet için değer üretme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Sadece imam hatiplere hizmet etmek için değil, imam hatiplilerle biraya gelerek insanlığa nasıl hizmet edileceğini gösterecek faaliyet ve projeler yürütmeye çalıştıklarını ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Birey toplum ikileminde farklılıklar ve ortak değerler başlığı şu anda insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu başlıklardan bir tanesi. Farklılıklarımızı çatışmak yerine dayanışmaya, kavga yerine kol kola girebilmeye, zenginleşebilmeye vesile kılarsak eğer, insanlığa değer vermiş oluruz. Yoksa farklılıklardan kavga, çatışma, terörizm ve değişik fobik faaliyetler üretecek olursak insanlık adına hayra, iyiliğe ve güzelliğe vesile olacak bir ömür yaşamış olmayız."

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise bu yılki sempozyumun toplumsal sorunlardan küresel sorunlara kadar çok sayıda konuyu ele alan bir gündemle gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Osmanlı'nın birçok toplumun asırlarca barış içinde bir arada yaşamasını sağladığını aktararak, bir arada yaşama kültürünün önemine değindi.

Zorlu, "Batı son zamanlarda, özellikle ekonomik gerekçelerden dolayı göç meselesinde etnik anlamda çeşitliliğe ulaşmasına rağmen bu başarıyı gösteremedi. Elindeki fırsatı kaçırdı." diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel de günümüz dünyasına hakim olan batı siyasal sisteminin, insanlığın temel değerlerini hiçe sayan bir perspektifle dünyayı algıladığını ve değerlendirdiğini kaydetti.

Özensel, "Bir arada yaşama tasavvuruna sahip olan İslam pratiği bakış açısıyla geçmişte İslam toplumlarıyla batı toplumları arasında kültürel bir derinliğin oluşmasını katkı sağlamıştır. " ifadelerini kullandı.

2 gün sürecek sempozyumun açılışına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve akademisyenler katıldı.