Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Ekipler, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan S.K'yı Kızıltepe ilçesinin Yoldere Mahallesinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.K. cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mardin'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika