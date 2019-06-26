Son Dakika Haberleri: Mardin'de 5 yıl önceki cinayet aydınlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de 5 yıl önceki cinayet aydınlatıldı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 5 yıl önce evinde ölü bulunan A.Y'nin, eşi F.Y ve onun erkek arkadaşı A.D. tarafından zehirlendiği ortaya çıktı.

Mardin'de 5 yıl önceki cinayet aydınlatıldı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 5 yıl önce evinde ölü bulunan A.Y'nin, eşi F.Y ve onun erkek arkadaşı A.D. tarafından zehirlendiği ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü bulunan 27 yaşındaki A.Y'nin otopsi işlemi yapılmadan defnedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucunda, A.Y'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine, Mazıdağı ilçesinde defnedilen maktulün mezarı açılarak, ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, A.Y'nin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit etmesinin ardından Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda F.Y. ve A.D. ile bunlara yardım ettiği tespit edilen A.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. ve A.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
Başka bir soruşturma dosyası kapsamında arama kaydı bulunan zanlı A.Y. ise "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:55 Kaynak: AA
ölüm, cinayet, öldü, mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te başına siyah poşet geçirilerek öldürülen kadının kimliği belli oldu! Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü 'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, cinayet 5 yıl sonra ortaya çıktı AK Parti Milletvekili Ata Uslu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 17:22:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de 5 yıl önceki cinayet aydınlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]