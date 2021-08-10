Mardin'de 50 itfaiye erine eğitim verildi - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 50 itfaiye erine eğitim verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, orman yangınları başta olmak üzere çıkan olaylarla mücadele etmek amacıyla bünyesindeki itfaiye erlerini eğitmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İtfaiye Daire Başkanlığı ve Artuklu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle İtfaiye Elemanı Yetiştirme Kurs Programı kapsamında 50 itfaiye erine arama kurtarma, yangın söndürme, trafik kazaları, iple inme, deprem, sel ve doğal afet gibi konularda eğitim verildi.

Kursu başarılı tamamlayan itfaiye erleri sertifika aldı.