Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi

25.02.2022 11:38

Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında "Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi.

Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında "Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi.

Artuklu Spor Salonu'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 82 okul takımından 500'ün üzerinde sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mardin Temsilcisi Cengiz Yalçın ve davetliler verdi.

Vali Demirdağ, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

TSF Mardin Temsilcisi Yalçın, şenlik havasında geçen turnuvada kategorilerde ilk 4'e giren takımları kupa ve madalya verildiğini söyledi.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birinci olan takımların bölge elemelerinde Mardin'i temsil edeceklerini kaydeden Yalçın, "Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Mardin'de milli takıma seçilen sporcuların da çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Milli takıma seçilen sporcularımız Tuana Abak, Rohat Miran Tokan, Sevim Sarıdağ ve Nujin Yılmaz uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil edecekler. Sporcularımızın güzel başarılar elde edip milli marşımızı okumalarını ve bayrağımızı göklerde dalgalandırmalarını temenni ediyoruz."

Turnuvada birincilik elde eden takımda yer alan 7 yaşındaki milli sporcu Nujin Yılmaz ise 2 yıldır satranç oynadığını belirterek, "Birinci olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi
Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi
Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi

YORUMLAR
500
Birinci olabilmek için ter döktüler Birinci olabilmek için ter döktüler Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası Çayırova'da ödüllü satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, gençlik, Mardin, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Gazeteci Gülsüm Khalilova Ukrayna'dan son gelişmeleri aktardı! Gözyaşları içinde "Belki bu son yayınım olur" dedi
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
11:57 Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement