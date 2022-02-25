Mardin'de 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında "Okul Sporları İl Birinciliği Satranç Turnuvası" gerçekleştirildi.

Artuklu Spor Salonu'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 82 okul takımından 500'ün üzerinde sporcu katıldı.

Turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mardin Temsilcisi Cengiz Yalçın ve davetliler verdi.

Vali Demirdağ, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

TSF Mardin Temsilcisi Yalçın, şenlik havasında geçen turnuvada kategorilerde ilk 4'e giren takımları kupa ve madalya verildiğini söyledi.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde birinci olan takımların bölge elemelerinde Mardin'i temsil edeceklerini kaydeden Yalçın, "Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Mardin'de milli takıma seçilen sporcuların da çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:

"Milli takıma seçilen sporcularımız Tuana Abak, Rohat Miran Tokan, Sevim Sarıdağ ve Nujin Yılmaz uluslararası turnuvalarda ülkemizi temsil edecekler. Sporcularımızın güzel başarılar elde edip milli marşımızı okumalarını ve bayrağımızı göklerde dalgalandırmalarını temenni ediyoruz."

Turnuvada birincilik elde eden takımda yer alan 7 yaşındaki milli sporcu Nujin Yılmaz ise 2 yıldır satranç oynadığını belirterek, "Birinci olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.