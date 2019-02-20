Son Dakika Haberleri: Mardin'de 51 Emniyet Personeline Altın Hediye Edildi

Mardin'de 51 Emniyet Personeline Altın Hediye Edildi

51 dakika önce

Mardin'de 51 emniyet personeline altın hediye edildiMARDİN - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve evlenen, çocuğunu sünnet ettiren, bebeği olan 51 personele altın verildi.

Mardin'de 51 Emniyet Personeline Altın Hediye Edildi, System.String[]
Mardin'de 51 emniyet personeline altın hediye edildi

MARDİN - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve evlenen, çocuğunu sünnet ettiren, bebeği olan 51 personele altın verildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, yardımcıları ve güvenlik güçleri katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Onar, önceki yıllarda Mardin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Lütfullah Pekcan'ın bugün hayatını kaybettiğini ve kendisini saygıyla andıklarını söyledi. Pekcan için polislerden helallik isteyen Onar, daha sonra bebeği olan polislere sağlıklı bir ömür dileyip zorlu mesai içinde birlikteliklerinin ve huzurlarının daim olması temennisinde bulundu.
Tören, toplu resim çekimi sonrası sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:41 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets'ten Korkutan Uyarı: Mega Deprem Olacak Otomotiv Devi Ford, Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor

Türkiye'nin En Köklü Otobüs Firmalarından Olan Ulusoy İçin İflas Kararı Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:32:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de 51 Emniyet Personeline Altın Hediye Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]