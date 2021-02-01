-Mardin'de 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

- Mardin'de 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi

MARDİN - Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada 51 kilo 460 gram eroin ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il girişinde yol uygulama noktasından geçen şüpheli bir raç durduruldu. Yapılan aramada aracın özel bölmelerine gizlenmiş şekilde 51 kilo 460 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, araç ve eroine el konulduğu belirtildi.