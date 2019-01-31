Mardin'de 55 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25-30 Ocak tarihleri arasında kırsalda gerçekleştirilen operasyonlarda ortaya çıkarılan sığınaklarda 55 kilogram patlayıcı, keskin nişancı tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlamamış tank mühimmatı, 60 fişek,şarjör, 2 uçaksavar boş kovanı, 32 pil ile bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.



Patlayıcı kontrollü olarak imha edilirken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.



Bölgede operasyon sürüyor.

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