Mardin'de "57. Kütüphane Haftası" kutlandı - Son Dakika

Mardin'de "57 Kütüphane Haftası" törenle kutlandı.

Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Mahmut Demirtaş, kütüphanede incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Genç'ten kütüphanenin genel durumu ve yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi alan Demirtaş, daha sonra kitap okuma salonunda öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Okumanın önemine dikkati çeken Demirtaş, öğrencilere kitapların sığınılabilecek en güvenli liman olduğunu söyledi.

Kitap okuma alışkanlığı kazanmaları gerektiğine dair öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Demirtaş, bir yılda 137 kitap okuyan 7 yaşındaki Büşra Bulut, 113 kitap okuyan Deha Hacımustafaoğlu, 71 kitap okuyan Dilem Doğan ile 57 kitap okuyan Rümeysa Çelik'e hediyeler verdi.

Vali Demirtaş, sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İl Halk Kütüphanesine tahsis edilen gezici kütüphanede incelemelerde bulundu.