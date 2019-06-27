Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangın çıktı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
'in Midyat
ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, ekili araziye sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Budaklı- Yemişli
mahalleri arasındaki 6 bin dönümlük alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını ekili araziye sıçramadan söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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