Son Dakika Haberleri: Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını
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Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangın çıktı.

Mardin'de 6 bin dönümlük anız yangını, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde 6 bin dönümlük alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, ekili araziye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Budaklı- Yemişli mahalleri arasındaki 6 bin dönümlük alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını ekili araziye sıçramadan söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
İtfaiye, Midyat, Mardin, 3. Sayfa
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