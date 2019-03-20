Mardin'de 6 Büyük Tüpe Tuzaklanmış Patlayıcı Ele Geçirildi
59 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 büyük tüpe tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde 6 büyük tüpe tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Mart'ta Nusaybin'in kırsal Üçköy ve Dağiçi mahallelerinde terör örgütü PKK
'ya yönelik "Yaman-27 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda 6 büyük tüp içerisine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ile yangın söndürme tüpü ele geçirildi. Söz
konusu sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, el yapımı patlayıcılar imha edildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:42 Kaynak: AA
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