Son Dakika Haberleri: Mardin'de 6 Büyük Tüpe Tuzaklanmış Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'de 6 Büyük Tüpe Tuzaklanmış Patlayıcı Ele Geçirildi

59 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 büyük tüpe tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.

Mardin'de 6 Büyük Tüpe Tuzaklanmış Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 6 büyük tüpe tuzaklanan el yapımı patlayıcı ile yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Mart'ta Nusaybin'in kırsal Üçköy ve Dağiçi mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Yaman-27 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda 6 büyük tüp içerisine tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yaklaşık 2 ton amonyum nitrat ve 200 litre mazot ile yangın söndürme tüpü ele geçirildi.

Söz konusu sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi, el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:42 Kaynak: AA

Nusaybin, Mardin, Güncel
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