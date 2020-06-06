Mardin'de 6 kişi PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklandı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl Derik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan sözde 'GAP-Rıha Fırat Eyalet' sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 teröriste yardım ve yataklık edenlere yönelik yaptığı çalışma kapsamında 1 Haziran günü 9 kişi gözaltına alındı. Suriye'den kuryeler aracılığıyla getirilen silah ve mühimmatları Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt üyelerine ulaştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.