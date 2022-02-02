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Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı - Son Dakika

Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

02.02.2022 09:58
Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı

MARDİN'in Derik ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Beşbudak Mahallesi'ndeki bir kuyudan ses geldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 6 metre derinliğindeki kuyuda bir tilkinin mahsur kaldığını tespit etti. Merdivenle kuyuya inen bir itfaiyeci, tilkiye kuyudan çıkardı. Yemek ve su verilen tilki, sağlık kontrolünün ardından doğal ortamına bırakıldı.


Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı
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İtfaiye, Derik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 6 metrelik kuyuya düşen tilki kurtarıldı - Son Dakika
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