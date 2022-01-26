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61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

26.01.2022 08:57

Mardin'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 tırda, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin'de polis ekipleri tarafından durdurulan 2 tırda, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçe girişinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından 2 tır durduruldu. Yapılan aramalarda, tırların içinden toplamda 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

(Kübra Nur Atik - Selman Güneş/ İHA)

61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi
61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi
61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi
61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Mardin, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 61 bin 850 adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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