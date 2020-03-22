Mardin'de 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Son Dakika

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Mardin'de 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
6 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
Mardin'in Artuklu ilçesinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduklarını bildirdi. Kentte gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Kaymakam Gökpınar, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlattı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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