Mardin'de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu - Son Dakika

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Mardin'de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu
6 saat önce
Mardin'de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 gündür yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören 66 yaşındaki vatandaş, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Mardin'de 66 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde 5 gündür yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören 66 yaşındaki vatandaş, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Artuklu'da bir özel hastanede yaklaşık 5 gündür yoğun bakım ünitesinde korona virüs tedavisi gören 66 yaşındaki Z.G., virüsü yendi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Vedat Eldem hastanın oğluna müjdeli haberi verdi. Görüntülere yansımak istemeyen 66 yaşındaki hastanın taburcu olarak evine gönderildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:21 Kaynak: İHA
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