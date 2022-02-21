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Mardin'de 7 kişinin köpek saldırısına uğradığı ilçede tedbirler artırıldı - Son Dakika

Mardin'de 7 kişinin köpek saldırısına uğradığı ilçede tedbirler artırıldı

21.02.2022 14:53
Mardin'de 7 kişinin köpek saldırısına uğradığı ilçede tedbirler artırıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 4'ü çocuk 7 kişiye saldıran köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahalle karantinaya alınırken ilçede de tedbirler artırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde 4'ü çocuk 7 kişiye saldıran köpekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine mahalle karantinaya alınırken ilçede de tedbirler artırıldı.

Derik'te, 15 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda bulunan Mülkiye Ölçer (45) ile kızı Kübra Ölçer (21), Abdullah Çakı (6), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ve Ergül Esen'in (35) sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı. Köpekten alınan numunelerde yapılan incelemede kuduz hastalığı tespit edildi.

Karantinaya alınan ve birçok noktasına "kuduz riski" bulunduğuna dair tabela ve afiş asılan mahalleye hayvan giriş çıkışı durduruldu.

İlçede zabıta ekiplerince toplanan sokak köpekleri de kontrol ve bakım amacıyla belediye tarafından yapımı süren Derik Canları Hayvan Merkezine götürüldü.

Köpekle temas eden vatandaşlar aşılanıyor

Derik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ekrem Kaya, AA muhabirine, köpek saldırısına uğrayarak yaralanan 7 kişinin tedavi edildiğini söyledi.

"7 vatandaşımız aşı takvimine alınarak kuduz aşıları yapılıyor." diyen Kaya, vatandaşların evlerinde bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kaya, "Köpekle teması olan tüm vatandaşlarımızı tespit etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu vatandaşlarımızın da aşılamalarına başladık. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Kuduz bölgesi ilan edilen yerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmemiz halinde vatandaşlarımızı kuduz aşılama takvimine alıyoruz." dedi.

"Sahipli köpeklerin de kuduz aşısını yaptırarak gerekli tedbirleri alacağız

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nevaf Kalkan, vatandaşlara saldıran köpeği karantinaya aldıklarını belirterek, hayvanın olaydan bir süre sonra öldüğünü aktardı.

Köpekten alınan numunelerin incelenmesi sonucu kuduz tespit edildiğini dile getiren Kalkan, bunun üzerine gerekli birimlere durumu ilettiklerini bildirdi.

Kalkan, "Bundan sonra mevcut sahipli köpeklerin de kuduz aşısını yaptırarak gerekli tedbirleri alacağız. Hayvanlarda kısırlaştırma çalışmaları devam ediyor. Hayvan barınağında veteriner hekimlerimiz hayvanların tedavileri ve rehabilitasyon çalışmalarını yapmakta. Kuduz bölgesi ilan edilen alana hayvan giriş ve çıkışı yasak. Hayvan kesimleri de veteriner hekimlerimizin izinleri alınarak yapılacak." diye konuştu.

Derik Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Mehmet Seyhan ise köpek saldırısının meydana geldiği Bahçelievler Mahallesinin karantinaya alındığını belirtti.

Mahallenin giriş ve çıkışlarına tabelalar yerleştirildiğini, giriş çıkışların kontrol altına alındığını aktaran Seyhan, "Vatandaşların bilgilendirilmesi için broşürler dağıtıldı. Vatandaşlar herhangi bir şüphe halinde ne yapmaları gerektiğiyle ilgili bilgilendirildi. Ekiplerimiz başıboş dolaşan köpekleri kurallar çerçevesinde topluyor. Köpeklere veteriner hekimlerimizin gözetiminde hayvan bakım evinde tedavileri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Hisarcık, Mardin, Derik, Kuduz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 7 kişinin köpek saldırısına uğradığı ilçede tedbirler artırıldı - Son Dakika


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