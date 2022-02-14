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MARDİN'DE 7 YIL ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika

MARDİN'DE 7 YIL ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

14.02.2022 13:25

MARDİN'de 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldüren 5 şüpheliden biri olan C.E. jandarma tarafından yakalandı.

MARDİN'de 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldüren 5 şüpheliden biri olan C.E. jandarma tarafından yakalandı.

Derik ilçesinde 2015'te arazi anlaşmazlığı çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden C.E. yakalanarak gözaltına alındı. C.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

MARDİN'DE 7 YIL ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

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Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARDİN'DE 7 YIL ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MARDİN'DE 7 YIL ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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