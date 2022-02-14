MARDİN'DE 7 YIL ÖNCE 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI - Son Dakika

MARDİN'de 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi öldüren 5 şüpheliden biri olan C.E. jandarma tarafından yakalandı.

Derik ilçesinde 2015'te arazi anlaşmazlığı çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın 5 şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerden C.E. yakalanarak gözaltına alındı. C.E.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.