Mardin'de 7 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü belirlendi - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2013 yılından beri kayıp kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 2013 yılından itibaren Kızıltepe ilçesinde kayıp olarak aranan kadının bulunmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kayıp olarak aranan kadının yakınları tarafından öldürülerek cesedinin yok edildiği yönünde elde edilen deliller doğrultusunda, olaya karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "tasarlayarak töre saikiyle kasten öldürmek" suçundan tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.