Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi

34 dakika önce

Mardin'de jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Mardin'de jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Cizre- Nusaybin D-400 karayolu üzerinde Y.B. isimli şahıs yönetimindeki otomobili durdurdu. Ekipler, tütün tespit ve arama köpeği Akça tarafından araç içerisinde yapılan aramalarda bandrolsüz ve hologramsız olan 8 bin 470 kaçak sigara ele geçirdi. Y.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - MARDİN

Nusaybin, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu
Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı Aşkına karşılık bulamayan kadın kazaya neden oldu! Ölümden döndü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:15:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]