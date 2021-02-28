Mardin'de 8 yıldır aranan katil zanlısı saklandığı mağaradan kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

Av tüfeği ve dürbünle yakalanan Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, Midyat ilçesine bağlı Başyurt Mahallesi Kargılı mezrasındaki mağarada yaşam alanı oluşturan ve 2013'ten bu yana aranan Y.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için operasyon düzenlendi.

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