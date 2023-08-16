Mardin'de 85 Küçükbaş Hayvan Su İçtikten Sonra Telef Oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde mısır ilaçlama deposundan sızan sudan içen 85 küçükbaş hayvan telef oldu.

SUDAN İÇEN HAYVANLAR ÖLMEYE BAŞLADI

Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi kırsal Buğday köyünde iddiaya göre Birtava Köyü'nde mısır üreticisinin ilaçlama deposundan sızan su, birikinti haline geldi. Zahir, Havvas ve Şemsi Akış kardeşlere ait 85 küçükbaş hayvan suyu içince 5 dakika içinde telef oldu.

EKİPLER NUMUNEDE İLAÇ TESPİT ETTİ

Çoban, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, aldıkları numunede ilaç tespit etti.

85 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Zahir Akış'ın oğlu Yusuf Akış, babasının koyunları otlatmaya götürdüğünü, yaklaşık 2-2,5 saat sonra kendilerini arayıp koyunların telef olduğunu ilettiğini söyledi. Gittiklerinde 85 hayvanın telef olduğunu belirten Akış, "Mısır ilaçlama deposundan sızan su, birikinti haline gelmişti. O suyu içen hayvanlarımız 5 dakika içinde telef oldu. Mısır sahibinin daha bilinçli, daha tedbirli olmasını beklerdik. O sudan biz de içebilirdik, babam da içebilirdi. Tüm çiftçilerimizin bu olaydan ders çıkartmasını umuyoruz" dedi.