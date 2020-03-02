Mardin'de 80 timin katılımıyla hava destekli operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de 80 timin katılımıyla hava destekli operasyon - Son Dakika

Mardin'de 80 timin katılımıyla hava destekli operasyon

13 dakika önce

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 timin katılımı ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı 'sözde Ömeryan' kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi.

Mardin'de 80 timin katılımıyla hava destekli operasyon, System.String[]

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı 80 timin katılımı ve hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı 'sözde Ömeryan' kırsalında hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait C-4 plastik patlayıcı ele geçirilirken, 8 kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan 1" operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında Çınar-4 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda terör örgütüne malzeme temin ettiği tespit edilen 8 şahıs gözaltına alınırken, 2 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Arazide yapılan aramada 2 buçuk kilogram C-4 plastik patlayıcı, 10 adet elektrikli fünye, 5 adet elektronik devre kartı, 1 adet kumanda, 1 adet dürbün, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 116 adet küçük pil, 30 metre elektrik kablosu ve 30 adet 7,62 mühimmat ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi. Olayla ilgili göz altına alınan H.Ö., Y.B., M.A., S.D., N.S., H.A., Z.D. ve N.A. isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Esed'e SİHA'larla vurulan darbenin ardından Selçuk Bayraktar'ın videosu sosyal medyada yine gündeme geldi
Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası "Göçmenlerin yarısını Avrupa'ya ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti

Son Dakika Haberleri
09:46 Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina tatilleri sonrası ilk kez yan yana görüntülendi
09:05 Korumanın imkansız aşkı
08:44 Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisine dahil oldu
07:37 Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 09:54:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de 80 timin katılımıyla hava destekli operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]