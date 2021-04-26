Mardin'de 82 saatlik kısıtlamanın ardından hareketlilik başladı - Son Dakika

Mardin'de hafta sonu ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hareketlilik başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayı boyunca hafta sonları tam gün olarak uygulanan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle perşembe günü akşam saat 19.00'da başlayan ve bugün saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte yollara döküldü. Kentte hareketlilik başlarken, yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. - MARDİN