Mardin'de 9 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

MARDİN'in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde 9 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçeleri sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek amacıyla 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonların sona erdiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların sona ermesi nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aytepe, Yardere, Oğuz, Ahmetli mahalleleri, Ömerli ilçesine bağlı Sulakdere Mahallesi, Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve mezraları ile Kuşkaya mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği duyuruldu.