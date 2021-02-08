Mardin'de 9 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Mardin'de 9 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Mardin'de 9 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

08.02.2021 23:24

MARDİN'in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde 9 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

MARDİN'in Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde 9 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Artuklu, Ömerli ve Nusaybin ilçeleri sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek amacıyla 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonların sona erdiği belirtildi. Açıklamada, operasyonların sona ermesi nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aytepe, Yardere, Oğuz, Ahmetli mahalleleri, Ömerli ilçesine bağlı Sulakdere Mahallesi, Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Doğuş mahalleleri ve mezraları ile Kuşkaya mezrasında ilan edilen sokağa çıkma yasağının sona erdiği duyuruldu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sokağa Çıkma Yasağı, Nusaybin, Artuklu, Ömerli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 9 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
00:03 Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni teknik direktörü oldu
23:33 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyecebilecek
23:29 Elon Musk, Twitter'a "geçici" yeni sınırlar getirdi! Mavi tiki olmayanlar günlük 600 tweet görüntüleyebilecek
23:13 Yaz Aylarında Boğulma Vakaları Artıyor
23:09 Yaz aylarıyla birlikte boğulma vakaları arttı: Bir günde 6 şehirde 8 kişi hayatını kaybetti
22:29 Fransa'da polis tarafından öldürülen genç defnedildi
22:26 Fransa'da ölümü infiale yol açan 17 yaşındaki genç defnedildi
22:05 Melis Sezen havuz başında bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
22:00 Melis Sezen havuz başında leopar bikinisiyle poz verdi, sosyal medya yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 00:51:20. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de 9 kırsal mahalledeki sokağa çıkma yasağı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement