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Mardin'de 9 yaşındaki Yunus'un ambulansa binme hayali gerçekleşti - Son Dakika

Mardin'de 9 yaşındaki Yunus'un ambulansa binme hayali gerçekleşti

08.02.2022 10:35
Mardin'de 9 yaşındaki Yunus'un ambulansa binme hayali gerçekleşti

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Yunus Dursun'un ambulansa binme hayali gerçek oldu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Yunus Dursun'un ambulansa binme hayali gerçek oldu.

Yunus, ambulansa binme isteğini ailesi aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) iletti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Yunus'un evine giderek, ambulansa binme hayalini gerçekleştirdi.

Küçük Yunus ekiplere, "Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederim." diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de 9 yaşındaki Yunus'un ambulansa binme hayali gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 9 yaşındaki Yunus'un ambulansa binme hayali gerçekleşti - Son Dakika
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