Mardin'de adli takip ve klavye kurs kayıtları başladı - Son Dakika
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Mardin'de adli takip ve klavye kurs kayıtları başladı

22.07.2022 12:35
Mardin'de adli takip ve klavye kurs kayıtları başladı

Mardin'de "10 Parmak Hızlı Klavye ve Adli Takip Elemanı Eğitimi" kursları için kayıtlar başladı.

Mardin'de "10 Parmak Hızlı Klavye ve Adli Takip Elemanı Eğitimi" kursları için kayıtlar başladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Gençlik Merkezlerinin yaz aylarında gençlerin teknik, müzik, bilgisayar eğitimleri ile doğa ve kamp etkinlikleri gibi birçok kurs hizmeti verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı sınavları, icra katipliği, zabıt katipliği ve ceza infaz kurumlarında katiplik için ve adli makamlar, noterler ve hukuk bürolarında adli işlemleri takip, hukuki dosya takibi, arşiv görevleri ve noter işlemleri yapabilecek yeterliliğe sahip gençler yetiştirmeyi hedefleyen 10 Parmak Hızlı Klavye Eğitimi ve Adli Takip Elemanı Eğitimi başvuruları başladı." ifadeleri kullanıldı.

Kurs sonunda katılımcılara milli eğitim onaylı sertifika verileceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de adli takip ve klavye kurs kayıtları başladı - Son Dakika

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