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Kar çalışmalarına TOMA desteği - Son Dakika

Kar çalışmalarına TOMA desteği

19.01.2022 16:50

Mardin'de etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Mardin'de etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesi, 100 kişilik ekip ve 50 araçla 10 ilçede yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği kentte, bazı araçlar şarampole devrildi.

Yeşilli- Ömerli kara yolu ulaşıma kapanırken, AFAD ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya dağıttı. Ekipler yolun açılması için aralıksız çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm kavşaklarda akışı sağlamak ve zincirsiz araçları trafiğe sokmamak için denetimlerini sürdürdü.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Karayolları ve Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Karla mücadele ekiplerinin il genelinde yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Demirtaş, "Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, kar lastiği veya zincir takmadan araçlarımızı kullanmayalım." dedi.

Kar çalışmalarına TOMA desteği

Kızıltepe ilçesinde yol açma çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

Kaymakam Hüseyin Çam'ın talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç'un başkanlığında 2 TOMA ile ana arterler ve kırsal yollarda belediye çalışmalarına destek veriliyor.

15 hasta hastaneye ulaştırıldı

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'un çalışmalarını takip ettiği 112 Acil Servis ekipleri de olumsuz hava koşullarında ihtiyaç duyan vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırıyor. Kent genelinde kar paletli ambulans, UMKE ve AFAD araçlarıyla 15 hasta, hastanelere yetiştirildi.

Kar çalışmalarına TOMA desteği
Kar çalışmalarına TOMA desteği
Kar çalışmalarına TOMA desteği
Kar çalışmalarına TOMA desteği
Kar çalışmalarına TOMA desteği

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Hisarcık, Mardin, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar çalışmalarına TOMA desteği - Son Dakika


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