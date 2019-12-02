Son Dakika Haberleri: Mardin'de ağaçlandırma çalışmaları
Son Dakika Güncel Mardin'de ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Mardin'de ağaçlandırma çalışmaları

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı sonuna kadar hedeflediği 100 bin tohumun toprakla buluşturulması çalışmaları sürüyor.

Mardin'de ağaçlandırma çalışmaları, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı sonuna kadar hedeflediği 100 bin tohumun toprakla buluşturulması çalışmaları sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, hayata geçirdikleri projelerle on binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Tarihi dokusu ile tanının masal şehir Mardin'i, yeşilliğiyle de tanınan bir şehir yapmak için birçok projeyi hayata geçirdik ve bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Her alanda yeşil bir şehir için çalışmalarımız devam ediyor. Kamor Millet Bahçesi, 2 Kent Park, ağaçlandırma projeleri, zeytin fidanlarının yetiştirilmesi gibi çalışmalarla şuana kadar on binlerce fidanı toprakla buluşturduk."

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu
İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 20:11:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de ağaçlandırma çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]