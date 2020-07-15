Mardin'de ağaçlık yangını - Son Dakika

Mardin'de ağaçlık yangını

MARDİN - Mardin'in Ömerli ile Midyat ilçeleri arasında kalan Akyokuş,Kayabalı ve Üçağıl mahalllerinde bulunan ağaçlık alanlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiperi müdahale ediyor.

Ömerli ilçesine bağlı kırsal Akyokuş Mahallesi mevkisindeki ağaçlık alanda başlayan yangının önce Kayabalı,daha sonra Midyat tarafında kalan Üçağıl Mahallesine sıçradı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.İfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken yangının şiddetlenmesi üzerine Artuklu ilçesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan ekiplerin Midyat'ın kırsal Üçağıl Mahallesi'nde kalan bölgeye sıçrayan yangının büyük bir bölümünü kontrol altına alırken bazı bölgelerin engebeli ve gece olması nedeniyle müdahale edilemediği öğrenildi.

Bölgedeki yangın ise devam ediyor.