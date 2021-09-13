Mardin'de Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'a ziyaret - Son Dakika

Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Tunç, Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın ve beraberindeki esnaf temsilcileri Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Mardin Valiliği Dara toplantı salonunda gerçekleşen görüşmede konuşan Demirtaş, "Ahilik, hoşgörünün ve dürüstlüğün Anadolu'da mayalanmasıyla ortaya çıkan benzersiz medeniyetin özüdür." dedi.

Demirtaş, bu anlamlı günde esnaf temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Salgına karşı yürütülen aşılama çalışmalarına da değinen Demirtaş, aşı olunması çağrısında bulundu.

Demirtaş, Mardin'in turuncudan sarı kategoriye geçtiğini dile getirerek, "Daha fazla gayret ile mavi renge dönmemiz lazım. Bunun için de esnafımıza büyük iş düşüyor." diye konuştu.