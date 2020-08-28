Mardin'de aidat yüzünden çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı - Son Dakika

İddiaya göre, 13 Mart Mahallesi'nde bir apartmanda aidatı fazla bulan ev sahibi ile yönetici ve kapıcı tartıştı.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam