Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 yıl önce çıkan kavgada bir kişinin ölümü sonucu aralarında husumet başlayan akraba iki aile barıştırıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Kızıltepe Müftüsü Mahsun Taşçı ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle ilçedeki bir düğün salonunda akraba Özkan ailesinin üyeleri barıştırılmak için bir araya getirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin alındığı salondaki barış töreninde Kur'an-ı Kerim'in okundu.

Veli Demirtaş, yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İnsanın hem yaşarken hem de öldükten sonra iyilikleri ya da kötülükleri ile anılacağını ifade eden Demirtaş, "Kin, nefret ve husumet gibi kötü duyguların yerini yeniden sevginin, muhabbetin ve kardeşliğin aldığına tanıklık ediyoruz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı baki kılsın." dedi.

Mardin gibi dinin kültür ve medeniyet ile kol kola girdiği, birlikte yaşama kültürünün sokaklarına sindiği başka bir şehrin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Vali Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu:

"O nedenle Mardin'i Mardin yapan güzel hasletlerin bozulmasına, çürümesine, aralarına nifak tohumlarının ekilip boy vermesine asla müsaade etmemeliyiz. Bizler her vesile ile kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi diri tutacak faaliyetlerde bulunmalı, bu hasletleri kentimizin sahip olduğu güzelliklerle birlikte gelecek kuşaklara en iyi biçimde aktarmalıyız."

Kanaat önderlerinin kentin huzuru ve selameti için üstlendikleri rolün önemine dikkat çeken Demirtaş, şunları kaydetti:

"Zira onlar Mardin'imizin barış, huzur, birlik ve beraberlik iklimi için gece gündüz demeden gayret sarf ediyorlar. Ben de Mardin'de göreve başladığım günden itibaren kanaat önderi olan ulu çınarlarımızın bu ve benzeri hadiselerde kentimizin huzuru ve selameti için yaptıklarına bizzat şahitlik ediyorum. Kendilerinden bu yöndeki gayretlerinin devamını diliyor, iyi niyet ve samimiyet üzere yürüttükleri çalışmalarda kolaylıklar diliyorum. Her daim yanlarında olduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum."

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua etmesinin ardından aile bireylerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçirilmesiyle husumetleri sonlandırıldı.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.