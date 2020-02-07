Mardin'de, 'Aile" ve "Aile olmak" seminerleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de, 'Aile' ve 'Aile olmak' seminerleri başladı - Son Dakika

Mardin'de, 'Aile" ve "Aile olmak" seminerleri başladı

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğünün katkılarıyla, Değerlerim ile Değerliyim Projesi kapsamında, "Aile" ve "Aile olmak" adlı seminerler başladı.

Mardin'de, 'Aile

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğünün katkılarıyla, Değerlerim ile Değerliyim Projesi kapsamında, "Aile" ve "Aile olmak" adlı seminerler başladı.

Aile değerlerinin anlatılacağı seminerlerin ilki kadınların yoğun katılımıyla İstasyon Mahallesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seminerlerde sağlıklı bir aile yapısının önemi, ailenin korunması gibi konuların ele alındığı seminerde bağımlılıkla mücadelede ailenin tutumu gibi konularla da ilgili bilgilendirme yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak etkinliklerle ailelerin yanında olmaya devam edeceği aktarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinsel tacize uğradığını yıllar sonra fark etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı
Yeşim Salkım, kendisine "Kalitesiz kadın" diyen kişiyi savcılığa şikayet etti 7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 20:49:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de, 'Aile" ve "Aile olmak" seminerleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]