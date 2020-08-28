Mardin'de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Mardin'de akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

MARDİN'in Derik ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Şeyhmus Bilen (32) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Derik ilçesindeki kırsal Atlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şeyhmus Bilen'in kullandığı 33 APY 60 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçta yaralı olarak çıkarılan Bilen, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tankerde akaryakıt sızıntısı olmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.