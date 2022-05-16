Mardin'de Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgilendirme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilgilendirme ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

" Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre ilaçların yüzde 50'sinden fazlası uygun olmayan şekilde reçetelenmekte, temin edilmekte veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde kullanamamaktadır. Akılcı olmayan ilaç kullanımı hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına, tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur. Bir endikasyon için uygun ilaç, etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet kriterleri dikkate alınmışsa akılcı olarak seçilebilir. Akılcı ilaç kullanımının sağlanması, farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılabilir."