Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Akılcı İlaç Kullanımı" resim yarışması düzenlendi.

Tüm dünyada yanlış, gereksiz, etkisiz ve yüksek maliyetli, çeşitli boyutlarda sorunlara neden olan gereksiz ilaç kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 5, 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yarışma yapıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler için İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, son dönemde kent genelinde "Akılcı İlaç Kullanımı" ile ilgili güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Yapılan çalışmalar sayesinde gereksiz antibiyotik ve ilaç kullanımını önemli bir şekilde düşürdüklerini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık kuruluşlarınca uzman hekim, pratisyen ve diş hekimlerinden oluşan 220 sağlık personeline akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı konusunda eğitim verildi. Antibiyotik reçeteleme oranı yüksek olan Aile Hekimleri ile 4 toplantı yapıldı. İlimizde faaliyet gösteren serbest eczanelere bilgilendirme ziyaretleri yapıldı AVM'ler ve parklarda stantlar açılarak halka yönelik çalışmalar yapıldı. 1. ve 2. basamak hekimlerine, uyarı ve bilgilendirme mektupları gönderildi. Halk Sağlığı Başkanlığı ve Artuklu Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkokullarda haftalık eğitimler verilmekte. Son olarak da Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle akılcı ilaç kullanımı konulu resim yarışmamızı düzenledik."

Konuşmaların ardından resim yarışmasında dereceye giren ilk 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, sağlık çalışanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.