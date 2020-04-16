Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 8 yaralı - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.



Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkyaka köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta yaşanan sözlü tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin ve Kızıltepe hastanelerine kaldırılırken, kavgaya karışan 10 kişi ise gözaltına alındı.



Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN