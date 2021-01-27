Son dakika... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

27.01.2021 17:02

Son dakika haberler... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

- Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 867'nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeni ile yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Son dakika... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Kızıltepe, Mardin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... - Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika


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