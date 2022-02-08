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Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi

08.02.2022 10:09

Son dakika habere göre Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kafede yangın çıktı.

Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kafede yangın çıktı. Yangından işletme kullanılamaz hale gelirken, etraftaki dükkanlarda zarar gördü.

Yangın, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Lozan Caddesi'nde parkın içinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangınla kafe alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipler, itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin İtfaiyesi'nin 2 saat süren çalışmaları ile yangın söndürüldü. İşletme kullanılamaz hale gelirken, etrafındaki birçok iş yeri yangından zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.

Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi
Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi
Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi
Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi
Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi
Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi

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Nusaybin, İtfaiye, Yangın, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Yangın çıkan kafe güçlükle söndürülebildi - Son Dakika


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