Mardin'de alıcı gibi davranan jandarma uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı - Son Dakika

Şüpheli, ilçe merkezinde alıcı gibi davranan jandarma personeli tarafından 333 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A.İ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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