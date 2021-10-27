Mardin'de altın işlemeli bin yıllık 5 Tevrat ele geçirildi! Ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor - Son Dakika

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla tarihi eser niteliğinde kitapların getirildiği bilgisine ulaşıldı.

ELLE YAZILMIŞ

Ekiplerce, düzenlenen operasyonda yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirilen farklı hayvan derilerine altın işlemeli, elle yazılmış 5 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

ÜLKEYE NASIL GETİRİLDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, ele geçirilen Tevratların ülkeye nasıl getirildiği konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.