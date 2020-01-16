Mardin'de "Ana Dolu" oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'Ana Dolu' oyunu sahnelendi - Son Dakika

Mardin'de "Ana Dolu" oyunu sahnelendi

6 saat önce

Mardin'de "Ana Dolu" oyunu sergilendi.

Mardin'de

Mardin'de "Ana Dolu" oyunu sergilendi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Atatürk Kültür Merkezinde sergilenin oyunu izledi.

Nazlı Çığa'nın kaleme aldığı ve Hakan Örge'nin yönettiği Milli Mücadele'nin anlatıldığı oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Vali Yaman, vatandaşları sanat ve kültürler buluşturmaya devam ettiklerini belirterek, "Gençlik merkezimizde Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günlerini düzenleyerek, binlerce gencimizi sanatçılarla bir araya getirdik. Bu doğrultudaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Yaman, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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