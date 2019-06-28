Mardin'de anız yangını
46 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yangın çıktı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
ilçesinde tarlada yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.
Olay, Nusaybin'e bağlı Tepealtı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlada bulunan anızların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir saatlik çalışma sonucu yangın saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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