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Mardin'de anız yangını

46 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yangın çıktı.

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.

Olay, Nusaybin'e bağlı Tepealtı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlada bulunan anızların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir saatlik çalışma sonucu yangın saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
İtfaiye, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa
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