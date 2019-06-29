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Mardin'de anız yangını...Yangın sonrası rüzgarın etkisiyle hortum oluştu

34 dakika önce

Mardin'de anız yangını...Yangın sonrası rüzgarın etkisiyle hortum oluştuMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yangın çıktı.

Mardin'de anız yangını...Yangın sonrası rüzgarın etkisiyle hortum oluştu
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.
Olay, Nusaybin'e bağlı Tepealtı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlada bulunan anızların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir saatlik çalışma sonucu yangın saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'de anız yangını...Yangın sonrası rüzgarın etkisiyle hortum oluştu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
İtfaiye, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa
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