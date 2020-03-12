Mardin'de annesini öldüren, babasını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.

Sümer Mahallesinde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen F.B, birlikte yaşadığı annesi Latife ve babası Şeyhmus B'yi bıçakladı.

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