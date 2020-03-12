Mardin'de annesini öldüren, babasını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de annesini öldüren, babasını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de annesini öldüren, babasını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir kişi, bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı.

Mardin'de annesini öldüren, babasını ağır yaralayan kişi gözaltına alındı, System.String[]

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir kişi, bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı.


Sümer Mahallesinde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen F.B, birlikte yaşadığı annesi Latife ve babası Şeyhmus B'yi bıçakladı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Şeyhmus B. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, F.B'yi gözaltına aldı.

Dargeçit, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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