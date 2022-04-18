Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı - Son Dakika
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Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı

18.04.2022 12:58
Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı

Mardin'de karnında aort damarı genişleyen 51 yaşındaki hasta, kapalı aort anevrizma operasyonuyla suni damar takılarak sağlığına kavuştu.

Mardin'de karnında aort damarı genişleyen 51 yaşındaki hasta, kapalı aort anevrizma operasyonuyla suni damar takılarak sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve karın ana atar damarında genişleme sonucunda ağrılar yaşayan Mehmet Kandemir, nefes darlığı nedeniyle açık ameliyat olamadı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Kandemir'e, Prof. Dr. Hayati Deniz, Op. Dr. Melike Ertan, Op. Dr. Tufan Okumuş ve Doç. Dr. Hakan Akşemsettin tarafından yaklaşık 3 saat süren kapalı yöntem operasyonuyla suni damar takıldı.

Hastane Başhekimi Mehmet Kabak, yaptığı açıklamada, Mardin Artuklu Üniversitesinden gelen hocaların desteğiyle hizmet kalitelerini artırdıklarını söyledi.

Kentte önemli ameliyatları başarılı bir şekilde yapabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kabak, şöyle konuştu:

"Bu ameliyat daha önce Mardin'de hiç yapılmamış. Özellikli çok donanımlı büyük üniversite hastanelerinde yapılıyor. Ancak hocamız daha önceki tecrübelerinden yararlanarak bu ameliyatın burada yapılmasını ve bu ameliyata öncü olabileceğini bizlere iletti. Çok başarılı bir operasyon oldu."

Prof. Dr. Hayati Deniz ise nefes darlığı çeken hastaya kapalı yöntemle operasyon yaptıklarını belirterek, "Çok özellikli merkezlerde yapılabilen bu işlem sonrası hasta yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda genel durumu iyi. Hastamız birkaç gün sonra evine gidecek. İş ve aile hayatından herhangi bir kısıtlama olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kandemir de ameliyatın ardından ağrılarının azaldığını, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hastaneden çok memnun kaldığını aktaran Kandemir, hastane yönetimi ve sağlık ekibine teşekkür etti.

Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı
Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı
Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı
Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı

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Mehmet Kandemir, Hayati Deniz, Diyarbakır, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de aort damarı genişleyen hastaya, kapalı yöntemle suni damar takıldı - Son Dakika


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