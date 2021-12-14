Mardin'de aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, sürücü Doğan ile Şirin Doğan, Yusuf, Abdulmanaz ve Reffah Akyol yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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